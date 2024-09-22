Tüm dünyayı kasıp kavuran enfes lezzet: Ev yapımı Dubai çikolatası tarifi

Yayınlanma: 22.09.2024 - 21:20

Güncelleme: 22.09.2024 - 21:20

Dubai çikolatası, zengin lezzeti ve göz alıcı sunumuyla özellikle çikolata severlerin favorisi haline gelmiş bir tatlıdır. Hem kahve yanına hem de özel günlerde ikram edilebilecek harika bir alternatiftir. Peki, tüm dünyayı kasıp kavuran bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, ev yapımı Dubai çikolatası tarifi...

DUBAI ÇİKOLATASI TARİFİ

Malzemeler:

200 gram tel kadayıf

80 gram sütlü çikolata

80 gram bitter çikolata

2 çorba kaşığı şekersiz Antep fıstığı ezmesi

25 gram tereyağ

3 çorba kaşığı tahin

DUBAI ÇİKOLATASI YAPILIŞI

İlk olarak, tel kadayıfı elinizle iyice ayırın ve çıtır bir doku elde etmek için bıçakla ince ince kesin.

Ardından, tereyağını bir tavada eritin ve kadayıfı ekleyerek hafifçe kızarana kadar kavurun.

Kavrulan kadayıfları ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra üzerine antep fıstığı ezmesi ve tahin ekleyip karıştırın.

Sonra çikolataların yarısını benmari usulü eritmek için bir tencereye su ekleyip kaynatın.

Üzerine cam veya metal bir kap yerleştirerek çikolataları bu kapta eritin ve karıştırmaya devam edin.

Eriyen çikolatayı yapışmaz çikolata kabına ince bir tabaka halinde döküp her bölgeye yayın ve dondurucuya yerleştirin.

Çikolata yeterince donduğunda, üzerine hazırladığınız kadayıf karışımını yayın ve tekrar dondurucuya atın.

Dondurucuda beklerken kalan çikolatayı tekrar benmari usulü eritmeye devam edin.

Tatlıyı dondurucudan aldıktan sonra erittiğiniz çikolatayı tatlının üzerine dökerek üzerini tamamen kaplayın.

Servis yapmadan önce çikolatanın tamamen donmasını bekleyin.

Donduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Bu lezzetli tatlı, misafirlerinizi etkilemek için mükemmel bir seçenek olacak.

Afiyet olsun!