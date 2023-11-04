Kadıköy'de Fenerbahçe maçı öncesi arbede: Caddeyi bariyerle kapatan işçilere saldırdı

Yayınlanma: 04.11.2023 - 16:02

Güncelleme: 04.11.2023 - 16:33

Kadıköy'de bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi Recep Peker Caddesi trafiğe kapatıldı.

Görevli işçiler oynanacak derbi öncesi cadde üzerinde bariyerle kapatmaya çalıştıkları sırada bir motor sürücüsü cadde üzerinden ilerlemek istedi. İşçiler de sürücüye caddenin trafiğe kapatıldığını ve geçmesinin mümkün olmadığını söyleyince motosikletli bir anda işçilere saldırdı.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

İşçiler ve motosikletli arasında yaşanan arbede tekme tokat kavgaya dönüştü. Motosikletli işçilerden birini “Bu gece ya sen ya ben öleceğiz, seni öldüreceğim, sana silah basacağım" diyerek tehdit etti. Bölgede görevli olan trafik ekiplerinin motosikletliye müdahalesiyle taraflar ayrılırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



