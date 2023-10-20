Eşini darbeden erkek, kadının yakınları tarafından öldürüldü

Mardin’in Midyat ilçesinde eşini darbettiği iddia edilen İsmail Magat (31), eşinin yakınları ile çıkan silahlı kavgada yaşamını yitirdi, kardeşi İ.M. (27) ise yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 15:17
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Olay, öğle saatlerinde Midyat ilçesine bağlı kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Magat, iddiaya göre tartıştığı eşini darbetti. Bunu duyan eşinin yakınları Magat’ın evini bastı. 

Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada İsmail Magat ile kardeşi İ.M. yaralandı. İhbar üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan İsmail Magat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma mahallede, polis ise hastanede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. 


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