Kadıköy’de Fikirtepe Mahallesi'nde korkutan yangın
Son dakika gelişmesi... Kadıköy’de Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bina sakinleri tahliye edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada "Kadıköy Fikirtepe Yıldırım Sokak'taki 24 katlı rezidansın dış cephesi yanmakta. Ekiplerimiz olaya müdahale ediyor" denildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sessizliğini bozdu: Boşandığım eşim ve ailesine...
- MADENDE 41 CANIMIZ GİTTİ!
- Buğra Bahadırlı, Kalkavan'ın ölüm nedenini açıkladı
- 'Millet'ten 'Cumhur'a büyük fark!
- Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
- Kurumu kurtarma telaşına düştüler
- Mustafa Kemal'in askeri olmaz!
- Billur Kalkavan yaşamını yitirdi
- Türkiye’yi ana merkez yapmak...
- Tweetlerini teker teker ifşa etti