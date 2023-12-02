Kadıköy'de hareketli dakikalar: Üst geçitten düşen kişiyi sürücüler kurtardı
Kadıköy'de, üst geçitten D-100 Karayoluna üst geçitten düşen vatandaş sürücüler sayesinde hayatta kaldı. Köprüden bir kişinin düştüğünü gören sürücüler trafiği durdurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve kimliği öğrenilemeyen vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
D-100 Karayolu Kozyatağı mevki Kadıköy istikametinde, saat 23.00 sıralarında, D-100 Karayolu üzerinde bulunan üst geçitten bir kişinin yola düştüğünü gören sürücüler yolu kapatarak, vatandaşa başka bir aracın çarpmasını engelledi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
"DURUMU İYİ DEĞİLDİ"
Otomobiliyle trafiği durduran Orhan Baş, "Trafikte kaldım. Geldiğimde yerde biri yatıyordu. Bende yolu kapattım. Yardımcı olmak için, benden önceki araç sahiplerinden öğrendiğim kadarı ile şahıs üst geçitten kendini bırakmış. Durumu iyi değildi" dedi.
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