Kadıköy'de kaldırım çöktü

05 Şubat 2022 Cumartesi, 09:32

Dün akşam saatlerinde Kadıköy Suadiye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın önünde çökme sonucu 5 metre derinliğinde çukur oluştu. Çökme nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine ait 2 dolap çukura düşerken olayda ölen yada yaralanan olmadı. Ekipler, 3 katlı binada oturanları tedbir amaçlı tahliye etti. İtfaiye ve polis ekipleri oluşan çukurda inceleme yaparak çevrede önlem aldı.

SU KUYUSU OLDUĞU İDDİA EDİLDİ



Yapılan incelemelerin ardından çökmenin binaya herhangi bir tehlike oluşturmadı tespit edildi. Binada oturanlar evlerine dönerken, çukurun bulunduğu yerde eskiden su kuyusu olduğu iddia edildi. Gerekli incelemelerin ardından oluşan 5 metrelik çukurun ekipler tarafından doldurulacağı öğrenildi. İş yerinin önünde oluşan yaklaşık 5 metrelik çukur havadan drone ile görüntülendi.