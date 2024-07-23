Kadıköy'de 'katliam yasası' protestosu: 'Kısırlaştır, aşıla, yerinde yaşat'

Kadıköy’de hayvanseverler tarafından sokak hayvanlarının katledilmesini öngören yasa teklifinin geri çekilmesi için bir protesto düzenlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.07.2024 - 20:57
Kadıköy'de 'katliam yasası' protestosu: 'Kısırlaştır, aşıla, yerinde yaşat'
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda görüşmeleri süren sokak hayvanlarının ‘ötanazi’ adı altında katledilmesini öngören Hayvanları Koruma Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi’ne yönelik bir protesto gerçekleştirildi.

Kadıköy İskele Meydanı’nda yapılan protesto, sosyal medya hesabından şu şekilde paylaşıldı: 

“Sokak hayvanlarıyla birlikte yaşamı savunuyoruz. 

Birleşik mücadelemizle katliam yasasının uygulanmasına izin vermeyeceğiz!

Üretimi durdur, ticareti yasakla, kısırlaştır, aşıla, yerinde yaşat, sahiplendir!”


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