Kadıköy'de 'katliam yasası' protestosu: 'Kısırlaştır, aşıla, yerinde yaşat'
Kadıköy’de hayvanseverler tarafından sokak hayvanlarının katledilmesini öngören yasa teklifinin geri çekilmesi için bir protesto düzenlendi.
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda görüşmeleri süren sokak hayvanlarının ‘ötanazi’ adı altında katledilmesini öngören Hayvanları Koruma Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi’ne yönelik bir protesto gerçekleştirildi.
Kadıköy İskele Meydanı’nda yapılan protesto, sosyal medya hesabından şu şekilde paylaşıldı:
“Sokak hayvanlarıyla birlikte yaşamı savunuyoruz.
Birleşik mücadelemizle katliam yasasının uygulanmasına izin vermeyeceğiz!
Üretimi durdur, ticareti yasakla, kısırlaştır, aşıla, yerinde yaşat, sahiplendir!”
Kadıköy İskele Meydanı’nda bir aradayız;— SOL Parti İstanbul (@solpartistanbul) July 23, 2024
SOL Parti olarak sokak hayvanlarıyla birlikte yaşamı savunuyoruz.
Birleşik mücadelemizle katliam yasasının uygulanmasına izin vermeyeceğiz!
Üretimi durdur, ticareti yasakla, kısırlaştır, aşıla, yerinde yaşat, sahiplendir!… pic.twitter.com/A0AeymhxO8
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