RTÜK Başkanı da geri durmadı: 'Katliam yasası'na tepki gösteren Gülbin Tosun hedef gösterildi
Haber sunucusu Gülbin Tosun, sokak hayvanlarına ‘ötanazi’ yolunu açan kanun teklifine tepki göstererek, "Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın" ifadelerini kullanmıştı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin Tosun'a, "Haddi değil" yanıtını verdi.
Sokak hayvanlarına ‘ötanazi’ yolunu açan Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepkiler sürüyor.
NOW Haber sunucusu Gülbin Tosun da kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepkisini göstermiş ve yaptığı paylaşıma AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı etiketlemişti.
Gülbin Tosun'un yaptığı paylaşım şu şekilde idi:
"Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın @RTErdogan
Biz onları mama lobileri! ile beslemedik! Yeri geldi evde yemek pişirdik! Kısırlaştırdık, aşılattık, ne gelirse elden ardımıza koymadık! Sizin de bilginize @EmineErdogan"
Öldürtmeyeceğiz! Biliyorsunuz değil mi? Dünya tarihinde görülmemiş ayaklanmaya sebep olmayın @RTErdogan— gulbin tosun (@gulbintosun) July 20, 2024
Biz onları mama lobileri! ile beslemedik! Yeri geldi evde yemek pişirdik! Kısırlaştırdık, aşılattık, ne gelirse elden ardımıza koymadık! Sizin de bilginize @EmineErdogan
Tosun bu paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından hedef gösterildi.
RTÜK BAŞKANI: HADDİ DEĞİL
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de bugün X hesabından yaptığı paylaşım ile Tosun'u hedef alarak, 'Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir' açıklamasını yaptı.
Şahin yaptığı açıklamada, 'Medya mensuplarının görev alanları dışında olsa bile sosyal medya mecralarında halkı olumsuz etkileyebilecek yaklaşımlarda bulunmasının yakışmayacağını' savundu.
Şahin'in açıklaması şu şekilde:
"Evrensel basın değerleri nazara alındığında halkın geneline yayın yapan medya mensupları, özel yaşamlarında da tavır ve davranışlarıyla örnek olmak durumundadır. Görev alanları dışında olsa bile sosyal medya mecralarında halkı olumsuz etkileyebilecek, vatandaşlar arasında gerginlik oluşturabilecek yaklaşımlar kamuoyu adına görev yapan basın mensuplarına yakışmaz. Halkın çoğunluk oyuyla seçilen iktidara karşı ayaklanma tehditleri veya vatandaşlarımızı galeyana getirebilecek bilinçsiz yaklaşımlardan kaçınmak elzemdir. Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir."
Evrensel basın değerleri nazara alındığında halkın geneline yayın yapan medya mensupları, özel yaşamlarında da tavır ve davranışlarıyla örnek olmak durumundadır. Görev alanları dışında olsa bile sosyal medya mecralarında halkı olumsuz etkileyebilecek, vatandaşlar arasında…— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) July 22, 2024
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