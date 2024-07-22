CHP Genel Merkezi'nde 'Katliam yasasını reddediyoruz' pankartı
CHP Genel Merkezi'ne "Katliam yasasını reddediyoruz" yazılı pankart asıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK toplantısı devam ederken parti binasına, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifine tepki göstermek adına Genel Başkan Özgür Özel ve Mira isimli köpeğinin fotoğrafının olduğu "Katliam Yasasını Reddediyoruz" yazılı pankart asıldı.
'Biz yaşatmayı seçiyoruz' etiketli pankartta Özel'in "Geçen sene barınakta tanıştığım Mira sahiplenildi ve üç bacağıyla sağlıkla yaşıyor" dediği Mira isimli köpekle olan fotoğrafı yer aldı.
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