Kadıköy'de lastiği patlayan otomobil zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü, 1 yaralı
Kadıköy Bostancı'da lastiği patlayan bir otomobilin D-100 karayolu üzerinde durması ile birlikte yaşanan zincirleme kazada; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, 02.00 sıralarında Kadıköy Bostancı D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 EIU 299 plakalı otomobilin lastiği patlayınca yolun ortasında durmak zorunda kaldı. Bu sırada arkasından gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, 34 CSZ 777 plakalı kamyonetleri ile durarak sürücüye yardım amacıyla yola duba yerleştirdi.
Ekipler çalışmasını yaparken, karayolundaki araçlar da yavaşladı. Anıl Yıldırım'ın kullandığı 34 DAG 065 plakalı otomobil ise duramayarak önündeki belediyeye ait kamyonete ve diğer otomobillere çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Anıl Yıldırım yaralanırken, yanında seyahat eden Dursun Berkay hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarından sonra kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile trafik tekrar normale döndü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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