Kadıköy'de 'Memelere Özgürlük' pankartı açan fenomen Melisa Aydınalp'in 1 yıla kadar hapsi istendi

Yayınlanma: 06.02.2024 - 17:39

Güncelleme: 06.02.2024 - 17:40

Bağdat Caddesi'nde 10 Aralık 2023 tarihinde pankartlı protesto gösterisi yapan Melisa Yaren Aydınalp, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Aydınalp, yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Aydınalp'le ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianamede, Melisa Yaren Aydınalp'in uygunsuz kıyafet ile kamuya açık alanda elinde 'Memelere Özgürlük' pankartı ile Bağdat caddesinde çekilen video görüntüleri ve bir vatandaş tarafından yapılan ihbar ile soruşturmanın başlatıldığı anlatıldı.

1 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Şüpheli Melisa Yaren Aydınalp ifadesinde protesto hakkını kullandığını, vücudunun mahrem yerlerinin açıkta olmadığı, hayasızca her hangi bir hareketinin bulunmadığı ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Melisa Yaren Aydınalp'in 'Hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.