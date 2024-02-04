12 yıl hapisle aranan firari saklandığı evde yakalandı

Yayınlanma: 04.02.2024 - 12:45

Güncelleme: 04.02.2024 - 13:35

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada, İlkadım ilçesinde ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ömer Mert G., saklandığı evde yakalandı.

Şüphelinin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.