12 yıl hapisle aranan firari saklandığı evde yakalandı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ömer Mert G. (25), saklandığı evde yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 12:45
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada, İlkadım ilçesinde ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ömer Mert G., saklandığı evde yakalandı.

Şüphelinin Emniyet'teki işlemleri sürüyor. 


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