Kadıköy'de müzisyen Yusuf Can Döğüşçü'nün öldüğü yangında sanığa müebbet
İstanbul Kadıköy'de geçen yıl haziran ayında, 20 yaşındaki müzisyen Yusuf Can Döğüşçü'nün ölümüne neden olan yangınla ilgili yürütülen davada sanık Mahmut Sağır, müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.
Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Sağır ve tutuksuz sanık Burak Kaya SEGBİS'le bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Önceki duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Mahmut Sağır’ın 'Yangın çıkartarak olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması, 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin yangın çıkararak tehlikeye sokulması' suçundan ise beraati istendi.
Mütalaada sanık Burak Kaya'nın ise üzerine atılı tüm suçlardan ayrı ayrı beraati talep edilmişti. Esasa ilişkin savunma Burak Kaya’nın avukatı mütaalaya katıldıklarını söyledi. Sanık Mahmut Sağır’ın avukatı ise sanık Burak Kaya’nın suçtan kurtulmaya yönelik ve gerçeği yansıtmayan beyanlarının dışında müvekkilinin cezalandırılmasına yönelik delil olmadığını belirtti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mahmut Sağır hakkında 'Yangın çıkartarak olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Mahmut Sağır hakkında ‘mala zarar verme’ ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Diğer sanık Burak Kaya ise ‘mala zarar verme’, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ ve ‘olası kastla öldürme’ suçlarından ayrı ayrı beraat etti.
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