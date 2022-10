İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi.

24 Ekim 2022 Pazartesi, 22:02

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldı. CSO Ada Ankara Ana Salon'da hayranlarıyla buluşan İslam, sevilen parçalarını başkentliler için seslendirdi.

Şarkı aralarında müzikseverlerle sohbet eden İslam'a dinleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

YUSUF İSLAM KİMDİR?

Cat Stevens veya yeni adıyla Yusuf İslam, İngiliz şarkı sözü yazarı ve müzisyendir. Müzik tarzı folk, pop, rock ve İslamî müzikten oluşur. 1977 yılında Müslüman olmuş ve bundan iki yıl sonra da adını Yusuf İslam olarak değiştirmiştir.

Georgiou, çoğu 1960'lı ve 1970'li yıllarda olmak üzere çoğunluğu Cat Stevens mahlasıyla 60 milyondan fazla albüm sattı. "Wild World", "Father and Son", "Morning Has Broken", "Peace Train", "The First Cut Is the Deepest" ve "Lady D'Arbanville" gibi ünlü parçalarıyla hatırlanır. Sanatçı, 2014 yılında Rock and Roll Hall of Fame (Rock and Roll Efsaneler Müzesi)'ne dâhil edilmiştir.