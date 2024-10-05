Kadıköy'de 'okul' isyanı: 'Okullar otopark olmasın'

Yayınlanma: 05.10.2024 - 14:18

Güncelleme: 05.10.2024 - 14:18

Yıkımı yapılan Muhsin Adil Binal Lisesi önünde gerçekleşen eyleme CHP Kadıköy ilçe örgütü, STK’ler ve eğitim gönüllüleri katıldı.

“Okullar otopark olmasın” sloganları sonrası grup adına açıklama yapan Kadıköy CHP ilçe Başkanı Ali Narin, “Eğitimde sorunlar tavan yapmışken otopark dayatması ile birileri Saray tarafından zengin edilmek istiyor” dedi.

CHP İlçe Başkanı Ali Narin’in açıklaması şöyle:

"1967-1968 öğretim yılında açılmış okulumuz Muhsin Adil Binal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi deprem analizi gerekçesi ile 5 sene önce yıkım kararı verildi.

Bu okul ilçe ve milli eğitim müdürlüğü tarafından mevzuata aykırı olarak Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birleştirildi. Bu süreçte öğretmenleri mağdur edildi. Öğrenciler ve veliler mağdur edildi. Muhsin Adil Binal okulunun yeniden yapılması için 8 milyon TL bağış toplandı.

Muhsin Adil Binal aniden hızlıca kapatıldı. Okul müfettişi raporu olmadan kapatıldı.

Yeniden yapım için toplanan bağışlar 8 milyon TL. Ne için kullanıldı? Bunları Kadıköylüler bilmiyor.

Muhsin Adil Binal, 1940 İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü yapmış, Eğitim Bakanlığı'nda çalışmış, biyoloji öğretmenliği yapmış biridir.

53 yıl hizmet veren bu okulu ve insanların anılarını yıkıp yerine otopark yapılmasını bizler soruyoruz. İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze soruyoruz. Sizler neden Kadıköy ilçesi sınırlarında bulunan okulların hafta içi ve hafta sonu öğrencilerin spor yapma alanı olarak kullanılması değil de otopark olarak kullanılmasına izin veriyorsunuz?

Okullarımızın bakım ve ihtiyaçları Milli Eğitim müdürleri için sorun deniyor ve ihtiyaç talepleri bitmiyor. Boya, badana, tamirat, temizlik, ihtiyaç malzemeleri, bina bakım ve onarım bunlar ihtiyacınız siz okulları otoparkla çevirsenizde bu ihityaçları karşılayamazsınız. Saray'a para dayanmıyor. Saray 1000 odalı gideri bitmiyor. Okullarda çocuklar aç eğitim alıyorlar."