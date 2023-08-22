Kadıköy'de otobüste 'Neden çarptın' gerginliği: Yolcular tarafından zorla indirildi
İstanbul Kadıköy'de otobüste 2 yolcu arasında başlayan 'neden çarptın, dikkatli olsana' tartışması kavgaya dönüştü. İddiaya göre tartıştığı bebekli kadını tartaklayan erkek yolcu, otobüstekiler tarafından yaka paça indirildi. O anları diğer yolcular cep telefonuyla kaydetti.
Kadıköy'de önceki akşam saatlerinde 14F Kadıköy- Küplüce seferini yapacak olan İETT otobüsünde sefere başlamadan önce 2 yolcu arasında kavga çıktı.
"AYAĞINI NEDEN ÇARPTIN"
İddiaya göre, otobüste kucağında bebeği ile oturan kadın, kendisine çarpan erkek yolcuya "Ayağını neden çarptın, dikkatli olsana" diyerek tepki gösterdi.
ZORLA İNDİRDİLER
Bunun üzerine iki yolcu arasında tartışma başladı.
Kadını tartakladığı iddia edilen erkek yolcu, otobüstekiler tarafından zorla indirildi.
Erkek yolcu otobüsten indirildi ve kadının yerdeki anlarını yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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