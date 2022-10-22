Kadıköy'de otomobil takla attı: 2 yaralı
İstanbul Kadıköy'de otomobiliyle dönüş yapan sürücü beton dubaya çarptı. Beton dubaya çarparak takla atan otomobildeki sürücü ve beraberindeki yolcu yaralandı.
Kaza saat 02.30 sıralarında Söğütlüçeşme Caddesi ile İrfan Sokak kesişiminde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kullandığı 34 ZT 8565 plakalı otomobille dönüş yapmaya çalışan sürücü otomobiliyle yol kenarındaki beton dubaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil içerisinde bulunan iki kişi bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Ters dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor
- 'Kesinlikle oy vermem' dedi, iki partiden yanıt geldi
- AKP'de artçı şok...
- Erdoğan 'hamburgere' şoke olmuş
- 'Eceliyle ölmedi, öldürüldü'
- Başsavcıya 'Peker telefonu' iddiası
- Loch Ness canavarının sırrı çözüldü!
- Adliye önünde ‘Erdoğan hırsız’ sözleri
- AKP'de Fakıbaba depremi: Beğendi, geri çekti
- Gülşen'in yargılandığı davada yeni gelişme