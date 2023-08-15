Kadıköy’de park halindeki lüks araçların lastikleri patlatıldı

Yayınlanma: 15.08.2023 - 15:00

Güncelleme: 15.08.2023 - 15:18

Olay, Bostancı Koy Yolu Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde duran bir dizi lüks aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bıçakla patlatıldı.

Kimi aracın 2 lastiği patlatılırken, kimi aracın ise 4 lastiği birden patlatıldı. Aracını o halde gören bir kişi ise cep telefonu kamerasıyla kayıt aldı.

Araçlar çekici yardımıyla sokaktan kaldırılırken, araç sahipleri konu hakkında şikayetçi oldu.