Kadıköy’de patlamanın yaşandığı bina iş makinesiyle yıkılmaya başlandı

Kadıköy Fikirtepe’de geçtiğimiz Pazar günü bir binada patlama meydana gelmiş ve olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın yaşandığı binanın iş makinesi ile yıkımına başlandı.

IHA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 11:42
Kadıköy’de patlamanın yaşandığı bina iş makinesiyle yıkılmaya başlandı
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İstanbul Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta, geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana gelmiş ardından bina alevlere teslim olmuştu. 

Patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken duvarları yıkılan binada büyük maddi hasar oluştu.

Patlamanın yaşandığı binanın yıkımına bugün başlandı. Binada iş makinesiyle yıkma çalışmaları yürütüldüğü görüldü.


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