Kadıköy'de saldırıya uğramıştı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'Savcı Necip Cem İşçimen' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırıyla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2024 - 08:57
Kadıköy'de saldırıya uğramıştı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'Savcı Necip Cem İşçimen' açıklaması
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Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır."


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