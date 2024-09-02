Kadıköy'de saldırıya uğramıştı: Adalet Bakanı Tunç'tan 'Savcı Necip Cem İşçimen' açıklaması

Yayınlanma: 02.09.2024 - 08:57

Güncelleme: 02.09.2024 - 08:57

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır."