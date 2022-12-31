Kadıköy’de 'taksi ücreti' tartışması: Şoför bacağından vuruldu
İstanbul Kadıköy’de taksi şoförü ile yolcu arasındaki ücret tartışması kanlı bitti. Taksi şoförü bacağından vuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bağdat Caddesi üzerinde, saat 00.00 sıralarında; 34 TFR 73 plakalı taksinin şoförü Hüseyin Gür, Kadıköy sahilden aldığı yolcu ile Kızıltoprak Mahallesi’ne geldi.
ÜCRETİ FAZLA BULDU
Taksimetrede yazan ücreti fazla bulan yolcu ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü kavgaya dönüştü.
ATEŞ EDİP KAÇTI
Bu sırada belinden çektiği tabanca ile taksi şoförü Hüseyin Gür’e ateş eden yolcu, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan taksi şoförü Hüseyin Gür’ü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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