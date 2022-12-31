Kadıköy’de 'taksi ücreti' tartışması: Şoför bacağından vuruldu

İstanbul Kadıköy’de taksi şoförü ile yolcu arasındaki ücret tartışması kanlı bitti. Taksi şoförü bacağından vuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
31 Aralık 2022 Cumartesi, 06:54
Kadıköy’de 'taksi ücreti' tartışması: Şoför bacağından vuruldu
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Bağdat Caddesi üzerinde, saat 00.00 sıralarında; 34 TFR 73 plakalı taksinin şoförü Hüseyin Gür, Kadıköy sahilden aldığı yolcu ile Kızıltoprak Mahallesi’ne geldi.

ÜCRETİ FAZLA BULDU

Taksimetrede yazan ücreti fazla bulan yolcu ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü kavgaya dönüştü.

ATEŞ EDİP KAÇTI

Bu sırada belinden çektiği tabanca ile taksi şoförü Hüseyin Gür’e ateş eden yolcu, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı.  

SALDIRGAN ARANIYOR

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan taksi şoförü Hüseyin Gür’ü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.  

Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 


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