Kadıköy’de taksiciye bıçaklı saldırı... Soruşturmada yeni gelişme!

Kadıköy’de ticari taksiciyi bıçaklayan 3 çocuk yakalandı. Yaşları 18’den küçük olan ve çeşitli suçlardan kayıtları olan çocuklardan ikisi serbest bırakılırken biri tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 13:42
Kadıköy’de taksiciye bıçaklı saldırı... Soruşturmada yeni gelişme!
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 5 Mart tarihinde yaşanan olayda, 3 çocuk ticari taksi sürücüsü 59 yaşındaki O.E.’yi bıçaklayarak yaraladı.

Polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli şahısların müşteri olarak taksiye el ettikleri, taksicinin lastik havasının inik olması sebebiyle alamayacağını söylediği ve aracı yol kenarına çektiği, bunun üzerine şüpheli şahısların taksicinin yanına gelerek kendisine bıçak çekip iki kolundan yaraladıkları tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI!

Şüpheli A.A. (14) olay yerinde polislerce yakalandı. Çalışmaların devamında, diğer şüpheli şahısların O.Ş. (17) ve S.A. (17) olduğu tespit edildi. 5 Mart tarihinde S.A., 7 Mart tarihinde ise O.Ş. Beyoğlu ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahısların "gasp", "yağma", "yaralama", "hırsızlık", "yankesicilik" gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu, ayrıca O.Ş. adlı çocuğun "kamu malına zarar verme" suçundan aranıyor olduğu tespit edildi.

Yakalanan şüpheli şahıslardan A.A. ve S.A. sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı. O.Ş. ise, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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