Kadıköy’de dehşet anları... Taksiciyi gasp edip bıçakladılar!

Kadıköy’de taksicilik yapan bir şahıs aracına aldığı 3 kimliği belirsiz kişiler tarafından gasp edilerek bıçaklandı. Şah damarından bıçaklanan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 15:46
Kadıköy’de dehşet anları... Taksiciyi gasp edip bıçakladılar!
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İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Kozyatağı Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, taksicilik yapan Osman adlı şahıs (60), ışıklarda durduğu sırada aracına zorla kimliği belirsiz üç kişi bindi. Taksi şoförüne bıçak çekerek aracı sürmesini istedi.

Ticari taksi şoförü istenilen yere gitmek istemedi. Araca binen üç kişi, taksiden para çalarak kaçtı. Taksi şoförü kaçan şahısları kovalamaya başladı.

TAKSİCİ AĞIR YARALI!

Para çalan 3 kişi taksi şoförünü şah damarından bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Osman adlı taksi şoförü, kendi çabalarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şah damarından yaralanan ticari taksi şoförünü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"ARKALARINDAN KOŞARKEN BIÇAKLADILAR"

Olayı duyan esnaf Adem Güneş, "Tartışıyorlardı çocukla taksici, parasını almış çocuklar. Taksici arkalarından koşarken bıçakladılar. Bıçaklanan taksiciden kanlar fışkırdı" dedi.


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