Kadıköy’de taksimetre kavgası... Ortalık savaş alanına döndü

Yayınlanma: 10.08.2023 - 09:09

Güncelleme: 10.08.2023 - 09:43

İstanbul Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde iddiaya göre taksi şoförü, Kadıköy'den İstanbul Havalimanı'na gitmek isteyen yolcuyu taksimetre açmadan 900 TL’ye götürmek istedi.

Bunun üzerine bir başka yurttaş, taksi şoförünü uyararak İstanbul Havalimanı’nın 900 TL tutmayacağını söyledi.

Taksi şoförü ile kendisini uyaran kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında engelli olduğu iddia edilen yaşlı bir kişi, taksi şoförü ile tartışan kişiye tepki gösterdi.

Bunun üzerine taksi şoförü ile tartışan kişi, yaşlı adamın üzerine yürüdü. Yurttaşların araya girip ayırmaya çalıştığı kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi.