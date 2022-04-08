Kadıköy'de taksinin kapısını 'sert kapattın' tartışması
Kadıköy'de taksiden inen yolcular ile taksi şoförü arasında kapıyı sert kapattın tartışması yaşandı. Çevredekilerin uyarısıyla son bulan tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Moda'da meydana geldi.
İddiaya göre taksiden inen yolcunun kapıyı sert kapatması üzerine taksi şoförü tepki gösterdi. Taksiden inen şoför bagaj ve ön kapıyı kendisi açıp sert şekilde kapatarak 'bu şekilde kapatman doğru mu?' diyerek yolcu ile tartışmaya başladı.
Yolcu da taksiciye 'trafikte telefon ile konuşma normal mi?' diyerek tepki gösterdi. Bir kişi araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
Sokakta yaşanan tartışma bir bina sakinin bağırarak tepki göstermesinin ardından sona erdi. Sokaktaki tartışma cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na alınmadı!
- Tekirdağ'da feci kaza: Tırın altında kaldı
- Otoparkta kanlı pusu: 1 yaralı
- Özel, Traktör polemiğine yanıt verdi
- Çuval geçirme olayının görüntüsü ortaya çıktı
- 'Ağalara bunu birlikte hatırlatacağız'
- Orman yangını davası sanığına 5 yıl hapis
- 3 aydır maaş alamıyorlar
- Yanlış binayı yıkan operatör konuştu: Ben bile şaşırdım
- Toroslar'da leopar görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- 5 günde şef oldu
- 'Bakanlığın petshop düzenlemesi göstermelik'
- Ukraynalı futbolcu yaşadığı vahşeti anlattı!
- 'Verilerin işareti yerimizden zıplatacak'
- Formula 1 yeniden Avustralya'da
- Mal varlığı donduruldu
- CHP'den jet yanıt
- 98 kere test oldu, profesörü bile şaşkına çevirdi
- Zehir taciri 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
- Boşandığı erkek tarafından kemerle boğularak katledildi!