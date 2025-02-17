Kadıköy'de tarihi karakolda yangın: Ölen kişinin kimliği belli oldu!
İstanbul Kadıköy'de 8 Şubat'ta 19'ncu yüzyılda inşa edilen ve restore edilmek için çalışmalara başlanılan Rıza Paşa Karakolu'nda çıkan yangında bir kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Hayatını kaybeden kişinin 18 yaşındaki Tanay Şarman olduğu belirlendi. Polisin yaptığı çalışmalar sonucu gözaltına alınan Şarman'ın arkadaşlarının karakoldaki ifadesi ortaya çıktı.
Yangın, 8 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi yapıda çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sonrası yapılan incelemelerde ise bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kimliği belirlenemeyen kişi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olay anında binada oldukları tespit edilen A.Ç., S.U.A., Ö.A.K. ve A.B gözaltına alındı.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Polisin görüşmeleri sonrası, olay yerinde hayatını kaybeden kişinin şüphelilerin arkadaşı olan 18 yaşındaki Tanay Şarman olduğu belirlendi.
Emniyetteki ifade veren arkadaşlarının, "Isınmak için binanın ikinci katında ateş yaktık. Alev kontrolden çıkarak tüm binayı sardı. Tanay madde etkisinde olduğundan kendinde değildi çıkaramadık" şeklinde konuştukları öne sürüldü.
Şüphelilerden 3'ü serbest kalırken, 1'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Öte yandan Tanay Şarman'ın ailesinin 35 yaşlarında bir kişi hakkında, gençlere uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla delil topladıkları öğrenildi.
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