Kadıköy'de tehlikeli yolculuk kamerada

Kadıköy'de trafikte seyreden hafif ticari aracın arka camından sarkan kadının tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 11:18
Kadıköy'de tehlikeli yolculuk kamerada
Abone Ol google-news
Player Alanı

Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı, Bostancı Sahil Yolu'nda meydana gelen olayda, bir kadın seyir halindeki 34 FJA 899 plakalı hafif ticari aracın arka camından sarkarak hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye düşürdü.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, iki eliyle aracın tavan çıtasına tutunan kadının zaman zaman tek elini bırakarak yolculuğa devam ettiği görüldü. 


kadıköy araç Yolculuk

İlgili Haberler

Ankara Keçiören'de baba ve oğluna araçta silahlı saldırı

Ankara Keçiören'de baba ve oğluna araçta silahlı saldırı
Telefonuna ‘karım’ yazılı mesaj geldi... Erkek arkadaşından korkup araçtan atladı!

Telefonuna ‘karım’ yazılı mesaj geldi... Erkek arkadaşından korkup araçtan atladı!
AKP Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu kimdir? Kamil Saraçoğlu kaç yaşında, nereli?

AKP Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu kimdir? Kamil Saraçoğlu kaç yaşında, nereli?

En Çok Okunan Haberler