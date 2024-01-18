Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:06

Güncelleme: 18.01.2024 - 16:06

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için kentlerin belediye başkan adayını açıkladı. AKP Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu oldu. Peki, AKP Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu kimdir? Kamil Saraçoğlu kaç yaşında, nereli?

KAMİL SARAÇOĞLU KİMDİR?

Kamil Saraçoğlu, 1959 Kütahya doğumludur. İlk, orta ve lise tahsilini (İHL) Kütahya'da tamamlamıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Lise yıllarında MTTB(Milli Türk Talebe Birliği)’nde idarecilik görevlerinde bulunmuştur.1990 yılından itibaren aktif siyasetin içinde yer almıştır. 1986'dan beri ticaretle uğraşmaktadır. 2001’de kurulan AK PARTİ il yönetim kurulunda kurucu üye olarak görev almış, 1. kongreden sonra İl Başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2004’deki Yerel Seçimlerde de Kütahya Merkez İl Genel Meclis üyeliğine seçilmiştir. 2005-2009 yılları arasında İl Genel Meclis Başkanlığı yapmıştır. 2009 yerel seçimlerinde İl Genel Meclis üyeliğine 2.kez seçilmiştir. 2009 yılındaki AK PARTİ 3. İl Kongresinde Kütahya İl Başkanlığına seçilmiştir.12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde Kütahya Milletvekili Aday Adayı olmuştur. 2012 AK PARTİ 4.olağan İl Kongresinde 2.kez Kütahya İl Başkanlığına seçilmiştir. 1. OSB ve 2.OSB Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.