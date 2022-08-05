Kadıköy'de tepki çeken saldırı: Köpeğine toz geldiği gerekçesiyle temizlik görevlisini darbetti

05 Ağustos 2022 Cuma, 13:40

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde, iddiaya göre belediyenin temizlik işçisi Aydın Coşkun, kaldırımı süpürdüğü sırada köpeğiyle yürüyen bir kişi, köpeğine toz geldiğini iddia ederek Çoşkun'la tartışmaya başladı.

BURNU KIRILDI

Tartışmanın büyümesiyle köpek sahibi, temizlik işçisini darbetti. Olay çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken saldırı sonucu temizlik işçisi Çoşkun'un burnu kırıldı.

DARP RAPORU ALDI

Temizlik işçisi Aydın Çoşkun'un Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu aldığı öğrenildi. Aydın Çoşkun Saldırı anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.