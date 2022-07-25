Büyükada-Kadıköy vapurunda yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:58

İstanbul'da Büyükada-Kadıköy vapurunda geçen cumartesi, iki kadın turist arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Turistlerden biri tokat atınca, tartışma kavgaya dönüştü. Tokat darbesiyle sarsılan kadın diğer yolcular tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı.

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