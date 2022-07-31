Kadıköylüler, Söğütlüçeşme’de süren gar projesine karşı eylem yaptı

31 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

İstanbul Kadıköy Söğütlüçeşme’de gar projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi’nin (ÇED) gerekli olmadığına karar verilmişti. Söz konusu proje, bölgeyi alışveriş merkezine çevireceği endişesiyle hem yurttaşlar hem de sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

Kadıköylüler de dün konuyla ilgili Söğütlüçeşme’de bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, proje kapsamında bölgede bulunan ağaçların kesildiğine dikkat çekilirken ruhsatsız bir biçimde yeni viyadük yapımının sürdüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Bu proje sadece yeşil alanımızı değil, kent belleğini ve kent tarihini de yok etmeyi amaçlamaktadır. Bu projenin gerçekleşmesine izin verirsek, trensiz bırakılılan Haydarpaşa Garı ve çevresinde bulunan alanların talan edilmesi gündeme gelir. Yüz yıldır olduğu gibi trenlerin ilk durağı ve son durağı Haydarpaşa Garı’dır. Söğütlüçeşme’ye gar ve AVM planlamak, kent planlama ilkelerine, tekniğe ve bilime aykırıdır. Bu proje İstanbul’a ihanettir, tarihimize ihanettir. Projeyi önleyemezsek deniz ulaşımı tali kılınarak minibüs, otobüs, metrobüs, marmaray, hızlı tren gibi ulaşım araçlarının tümü bu bölgeye yüklenecektir” ifadeleri kullanıldı.