Kadıköy'de uçan balonların patlaması sonucu bir kadın yaralandı

İstanbul Kadıköy'de satılan uçan balonların patlayıp alev alması sonucu bir kadın yaralandı.

Kadıköy'de uçan balonların patlaması sonucu bir kadın yaralandı
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AA
Yayınlanma: 16.02.2025 - 14:51

Göztepe Mahallesi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde satış yapmak için bir kafeye giren seyyar satıcı Y.N'nin elindeki uçan balonlar henüz belirlenemeyen nedenle patlayarak alev aldı.

Bu sırada kafede müşteri olarak oturan A.N. isimli kadının saçında ve yüzünde yanıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan seyyar satıcı ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı "taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #kadıköy #balon

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