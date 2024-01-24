Kadıköy'de yurttaşlar Uğur Mumcu için yürüdü: 'Türkiye laiktir laik kalacak!' sloganları...

Yayınlanma: 24.01.2024 - 19:47

Güncelleme: 24.01.2024 - 19:47

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadıköy örgütü ve ADD Kadıköy şubesi, Uğur Mumcu’yu geleneksel etkinlikle andı. Kadıköy CHP Örgütü ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kadıköy şubesinin destek verdiği yürüyüşe önceki dönem CHP milletvekilleri Gürsel Tekin ve Kadir Gökmen Öğüt ve birçok yurttaş katıldı.

Yürüyüş, Kadıköy Atatürk Anıtı önünden başlayıp Altıyol Boğa heykelinde sona erdi. Burada yapılan basın açıklamasında söz alan CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, "31 yıldır olduğu gibi, bugün de, Ankara’da patlayan bir bombayla aramızdan alınan Uğur Mumcu için buradayız. Biz, tam 31 yıldır bu yürüyüşü Uğur Mumcu’nun aydınlattığı yolda yürüyoruz.

Elimizde olan meşaleler ondan aldığımız mücadele azminin, düzene karşı duruşumuzun, gericilere karşı başkaldırımızın temsilidir. Faillerden oluşan o duvarı yıkmaktan korkmayanlar olarak, hepimiz hala failini bulamamanın utancını, gerçek adaleti sağlayamamış olmanın ağırlığını yaşıyoruz. Ama faili tanıyoruz, hepiniz tanıyorsunuz. Uğur Mumcu'nun mücadele ettiği devlet içine sızan tarikatlar, failin ta kendisidir" dedi.

'SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'

Narin, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bizi; İpekçilerin, Mumcuların, Anterlerin, Göktepelerin, katilleriyle beraber yaşatan bu acımasızlığı yok edeceğiz. Gaffar Okkan’ın katillerini meclise sokan ama bu sistemle, bu ittifakla ve yalancı milliyetçiliğinizle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Öldürüldüğünde yok olacağı düşünülen Uğur Mumcu’nun parçalarıyız her birimiz. Eğilmeden, bükülmeden, yılmadan bu parçalarımızı da faili bulunana dek çoğaltacağız."