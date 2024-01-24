Katledilişinin 31. yılında Uğur Mumcu'yu andık

Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:20

Güncelleme: 24.01.2024 - 16:03

Cumhuriyet yazarı, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu 31 yıl önce bugün bombalı saldırıyla katledildi. Cumhuriyet çalışanları da Şişli'deki Uğur Mumcu Anıtı önünde gerçekleştirdikleri törenle Mumcu’yu andı.

Anma törenine Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Genel Yayın Koordinatörü Hakan Akarsu, Yazıişleri Müdürü Özgür Soyer, Cumhuriyet yazarı ve Yayın Kurulu Üyesi Şükran Soner, cumhuriyet.com.tr Yayın Koordinatörü Ercan Erdal, Ekonomi Müdürü Jale Özgentürk, Haber Müdürü Can Uğur, Cumhuriyet yazarı Bedir Baykam ile Cumhuriyet çalışanları katıldı.

Anıtın önüne karanfiller bırakıldı.

"UYARILARI DOĞRUYDU"

Genel yayın yönetmeni Mine Esen de törende bir konuşma gerçekleştirdi.

“Cesur, usta kalem Uğur Mumcu’yu ölümünün 31. yılında bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz” diye konuşan Esen, “Gazetemiz yazarı Mumcu, Atatürk’un kurduğu Cumhuriyetimizin ilkelerinden taviz vermeden, basın özgürlüğünün önde gelen savunucularındandı. Araştırmacı gazeteciliğin simge isimlerinden oldu” dedi.

Uğur Mumcu’nun bir ekol olduğunu ve genç meslektaşları için yol gösterici olduğunu belirten Esen şu ifadeleri kaydetti:

"Günümüzde gericilerin karşıdevrim çabaları, yargıdaki krizler, yolsuzluklar, yozluklara baktığımızda bir kez daha Uğur Mumcu gibi aydınlarımızın değerini anlıyoruz. Uyarılarının ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Mumcu, gerçekleri kamuoyuna duyurmak için araştırdı, sorguladı, halkın hakkını savundu. Baskılara boyun eğmedi. Tam bağımsız, egemen, laik, demokratik bir Türkiye için sözünü sakınmadı, kalemini eğip bükmedi. Canı pahasına mücadele etti. Bundan 31 yıl önce hain bir saldırıyla yaşamdan koparıldı. Tıpkı yazarlarımız Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Cavit Orhan Tütengil, Onat Kutlar, Ahmet Taner Kışlalı gibi... Yıllar geçti cinayetteki karanlık perde hâlâ kalkmış değil...

Yazarlarıyla birlikte basınımızın çınarı Cumhuriyet Atatürkçü, bağımsız, çağdaş, laik, hukuk devleti çizgisinde, demokratik, özgür basından yana tutumundan taviz vermedi. Ne yazık ki bu onurlu, ilkeli duruşta çok ağır bedeller ödedi. Nice ölüm, baskı, tehdit ve hukuksuzluk gördü. Ama vazgeçmedi. Defalarca dile getirdiğimiz gibi vazgeçeçek de değiliz. Cumhuriyet gazetesi olarak Nadi’ler, İlhan Selçuklar, Uğur Mumcular gibi aydınlanma çınarlarının izindeyiz. Mumcu hepimizin kalbine, Mustafa Kemal’in yolunda, çağdaş, baskılara boyun eğmeyen kimliğiyle kazılı. Usta kalem, halkın seni unutmadı, unutmayız. Yaşatıyoruz."