Zampiyon Türkiye!

13 Şubat 2022 Pazar

Klasik söz vardır: Türkiye’de bir haftada olanlar, normal bir ülkede bir yılda yaşanmaz...

Yine böyle bir haftayı geride bıraktık.

Sedat Peker’in 2 Mayıs 2021’de başlattığı açıklamalar serisi içinde adı geçenlerden üç kişi öldürüldü. Sonuncusu Halil Falyalı 8 Şubat akşamı Kıbrıs’ta suikasta uğradı.

Falyalı’nın yaptığı her iş ayrı bir kartvizite yazılsa deste olur. Sanal bahisten uyuşturucu ticaretine kadar her şey var. 20 yıl önce bir kumarhanenin güvenlik görevlisi olarak hayata atılıp 800 milyon dolarlık bir servete kavuşmak, içinden geçtiğimiz dönemin bir fotoğrafı! Peker’e göre Falyalı, Türkiye’deki iktidar gücünü kullanarak büyüdü. Zaten cenaze töreni de bunu gösteriyordu. Durum şuydu:

Uluslararası alanda yasadışı işleriyle ün yapmış, soruşturulmuş bir kişi devlet töreni havasında toprağa verildi!

Çok acı ama sormadan geçemeyeceğiz:

Toprağa verilen Falyalı mı, hukuk devleti mi?

Nereye gidiyoruz?

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Türkiye’nin hemen kıyısında yaşanan bir başka olaya geçelim. 3 Şubat günü Suriye’nin kuzeyinde, sınırımızın 2 kilometre ötesinde ABD’nin bir operasyon düzenlediği, IŞİD’in Bağdadi’den sonraki lideri Kureyşi’yi öldürdüğü açıklandı.

Sınırımıza yaya 15 dakikalık mesafede, hemen ötesinde Türkiye’ye ait karakolun bulunduğu yerde IŞİD’in lideri oturuyor. ABD bunu saptayıp uluslararası basında yer alan haberlere göre PYD’yi yanına alarak operasyon düzenliyor.

Günlerdir Türkiye’deki yetkililerden tık yok.

Çok acı ama sormadan geçemeyeceğiz:

Türkiye, Suriye’nin kuzeyini teröristlerden arındırmak için oradayım tezini işliyor. IŞİD’in lideri sınırımızın dibinde oturuyorsa, bunu nasıl yorumlayacağız? ABD, operasyonu Türkiye’ye haber vermeden yapıyorsa bunun anlamı nedir?

Nereye gidiyoruz?

İçimize dönersek... Türkiye’ye “Zamistan” deseler yeridir. Dün akşam eve gelirken posta kutusunda yeni bir fatura gördüm. Oysa ayın başında tümü gelmişti. Bu, daha önce parasını ödeyip yüklediğimiz doğalgaza ek zammış. Yeni gaz alırken üstüne bunu da koyacaklarmış. Faturayı okurken mırıldanmadan edemedim:

Zampiyon Türkiye!

En büyük zampiyon elektrik. Toplumsal tepkinin yükselmesi üzerine bakanlık dağıtım şirketleriyle toplantı yaptı. Ulaşabildiğimiz haberlere göre dağıtım şirketleri indirime yanaşmamış. Hatta nisanda bir zammın daha kaçınılmaz olduğunu söylemişler. Elektrikte genel hatlarıyla rakamlar belli:

Devlet dörde ürettiği elektriği, dağıtım şirketlerine ikiye veriyor. Şirketler de halka sekize satıyor. Yanlış okumadınız!

Isparta örneğinde gördük, yenileme yapmamışlar. Yüzde 300-400 kârla çalışmışlar. Şimdi indirime yanaşmıyorlar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın adı şu mu oldu:

Enerjide tatlı kıyaklar bakanlığı!

Çok acı ama sormadan geçemeyeceğiz:

Dağıtım şirketleri devletten güçlü olamayacağına göre, iktidarla şirketler bir olup halkı mı soyuyor?

Nereye gidiyoruz?

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Yukarıdaki, nereye gidiyoruz sorularının her biri ötekinden acı. Bütün bunlar olurken Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra’da yerli ve milli ekonomi politikasını anlatıyor, adeta “güven dilenciliği” yapıyordu. Onlar olumlu şeyler söylerse, Türkiye’nin sorunları aşacağına olan güven bir doz artacak!

Altı partinin lideri dün akşam bir araya geldi. Bu buluşmanın motor gücü elbette CHP.

Bu buluşmanın devamından beklenen, siyasi parti liderlerinin Türkiye’nin ne halde olduğunu anlatmaları değil, bir çıkış yolu inşa edip milleti arkalarına almaları.

Ve yürümeleri...