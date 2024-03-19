Kadıköy’deki Osayi Samuel’in grafitisi silindi, belediye talebin emniyetten geldiğini açıkladı

Kadıköy’de bir duvara, sahaya giren taraftarı yumrukladığı anların çizildiği Osayi Samuel grafitisi, Kadıköy Belediyesi görevlileri tarafından silindi. Belediye, silinme talebinin emniyet müdürlüğünden geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 20:27
Kadıköy’deki Osayi Samuel’in grafitisi silindi, belediye talebin emniyetten geldiğini açıkladı
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Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlar gündem olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı lacivertli takım 3-2 kazandı. Karşılaşma sonrasında sahaya giren taraftarlar ile Fenerbahçeli futbolcular arasında fiziki tartışma yaşandı.

Bu anlardan birisinde, Fenerbahçeli oyuncu Osayi Samuel, sahaya giren ve kendilerine doğru saldıran taraftara, yerde yumruk atmaya çalıştı. Yaşananlardan sonra bazı sarı lacivertli taraftarlar, bu anın görüntüsünü Kadıköy’de bir duvara grafiti olarak yaptı.

Daha sonra bu grafiti Kadıköy Belediyesi’nin görevlileri tarafından temizlendi. Belediye, konuya ilişkin X (Twitter) hesabında yaptığı açıklamada silinme talebinin Kadıköy Emniyet Müdürlüğü’nden geldiğini duyurdu.

 Açıklama şöyle:

“Kadıköy sınırları içerisinde apartman duvarları, kaldırımlar, reklam tabelaları ve benzeri alanlara yapılan kimi yazılamalar ve çizimlerin üzeri Kadıköy Emniyet Müdürlüğü’nün rutin takibi ve talepleri doğrultusunda kapatılmaktadır. Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi’nde yer alan grafitinin üzerinin 19.03.2024 tarihinde kapatılması da bu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün rutin talebi doğrultusunda gerçekleşmiştir.”



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