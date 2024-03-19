Futbolculara soruşturma açılacak mı? Bakan Tunç'tan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin yeni açıklama

Yayınlanma: 19.03.2024 - 16:42

Güncelleme: 19.03.2024 - 16:49

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin konuştuğu olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine dair yeni açıklamalarda bulundu.

"38 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ"

Bakan Tunç, olaylara karışan 38 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını söyledi. Tunç, 12 kişinin gözaltında olduğu bilgisini paylaştı.

"FUTBOLCULARA SORUŞTURMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Tunç, “Futbolcular hakkında bir soruşturma var mı?” sorusuna da yanıt verdi.

“Futbolcularla alakalı soruşturma söz konusu değil. Futbolculara saldıranlarla ilgili adli süreç devam ediyor” diyen Tunç, “Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara yönelik de soruşturma yapılacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI YANLIŞ ANLAMADAN KAYNAKLI"

Bakan Tunç, Fenerbahçe kulübünün yaptığı açıklamaya ilişkin ise “Orada bir yanlış anlama söz konusu. Fenerbahçe kulübümüzün bir açıklaması olmuş. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına yönelik beyanımız söz konusu değil. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası oluşan yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünüyoruz” dedi.