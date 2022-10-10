Kadıköy'deki patlamaya ilişkin yeni gelişme: Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu yürütecek
Kadıköy’de 3 katlı binanın 2'inci katında patlama meydana gelmiş, patlama sonrasında alevlere teslim olan binada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma, terör şüphesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'inci katında patlama oldu. Patlama sonrasında bina alevlere teslim oldu. Olayda Özbekistan uyruklu (A.K) yaralandı. Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Soğutma ve arama çalışmalarında yaralı A.K'nin 68 yaşındaki babası M.K ile 10 yaşındaki kızı N.K ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi olmak üzere 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma, terör şüphesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.
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