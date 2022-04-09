Kadıköy’deki tren istasyonları Saray ve bakanlıklar tarafından paylaşılmak isteniyor

09 Nisan 2022 Cumartesi, 04:00

Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında 2013 yılında Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı durdurulmuş, hattın yeniden açılması altı yıl sonra 2019 yılında gerçekleşmişti. Ancak tarihi tren yolu üzerinde bulunan altı tarihi istasyon yeni projeye uygun olmadığı gerekçesiyle devre dışı bırakılmıştı. İstasyonlar, kapatılmasının ardından adeta kaderlerine terk edildi. Harabeye dönen istasyonların çevresinde yaşayan yurttaşlar, “Burası bizim hafızamız. Burada, anılarımız, ayrılıklarımız, kavuşmalarımız, sevinçlerimiz, hüzünlerimiz var” diyerek tepkilerini dile getirdi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, YHT projesinin ardından kullanılmayan ve atıl durumdaki altı istasyon binasının kültür ve sosyal yaşam merkezine dönüştürülmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bir resmi yazı yazarak talebini iletti. Resmi talebine karşın net bir yanıt alamayan Kadıköy Belediyesi’ne, “İhale yoluyla kiralanacak” dendi.

"BİRİ BAKANLIĞA DİĞERİ SARAY’A"

Çoğu atıl durumdaki tarihi tren istasyonlarıyla ilgili AKP iktidarının gizli planı ise dün Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında ortaya çıktı. Kadıköy Belediye Meclisi’nin AKP’li üyeleri, konu gündeme geldiğinde Kızıltoprak istasyonunun İçişleri Bakanlığı’na, Göztepe istasyonunun ise külliyeye ait birim yapılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na devredileceğini açıkladı. İddiaya göre bir istasyon da spor bakanlığına verilecek.

"AKP’LİLERLE PAYLAŞMIŞLAR"

Meclis kayıtlarına da geçen bu iddiaya tepki gösteren Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, “Belediye Başkanı olarak bu olaydan haberim yok. İçişleri Bakanlığı veya diğerleri devlet kurumu da, Kadıköy Belediyesi değil mi? Resmi yolla ilgili bakanlığa sorduk ‘İhaleye çıkarıp kiralayacağız’ dediler. Şimdi farklı senaryolar konuşuluyor. Kadıköy Belediye Başkanı olarak bu gelişmeyi benimle paylaşmayan ilgili kurumlar AKP’li meclis üyelerini tercih etmişler. Konuyu tüm Kadıköylülerin ve İstanbulluların dikkatine sunuyorum” diye konuştu.

“Şu olay bile AKP’nin ülkeyi ne hale getirdiğinin göstergesidir” diyen Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan da, “Kadıköy Belediyesi’nden gerçekleri gizleyenler durumu kendi yakınlarıyla paylaşabiliyorlar. Ama inanın ki, oralara o projeleri yapırtmayacağız” şeklinde konuştu.

"KADIKÖYLÜLERİN" DEMİŞTİ

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı geçtiğimiz aylarda tarihi tren istasyonların, kamu yararına kullanılması şartıyla “Kadıköy Belediyesi’ne tahsis edilmesini istiyoruz. İstasyon binaları halkındır” diyerek imza kampanyası başlattı. İstasyonları, İstanbullu ve Kadıköylü yurttaşların hizmetine açmak isteyen Başkan Odabaşı, “Koruma statüsünde bulunan bu tarihi binaların çoğu atıl ve metruk halde bırakılarak birilerine peşkeş çekilmeye hazırlanıyor. Biz Kadıköylüler olarak tarihi istasyonlarımızın bu şekilde yok olmasına izin veremeyiz, vermeyeceğiz!” dedi.

TESCİLLİ YAPILAR

Haydarpaşa Gebze arasında 27 adet gar, istasyon ve durak tesisi mevcut. Kadıköy bölgesindeki ilk istasyonlar Haydarpaşa, Kızıltoprak, Feneryolu, Göztepe ve Erenköy istasyonları olarak biliniyor. İstanbul II Numaralı Ku¨ltu¨r ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 31.03.2004 tarih ve 6910 sayılı kararı ile Kızıltoprak, Feneryolu, Suadiye ve Bostancı İstasyonları, 13.07.2005 tarih ve 430 sayılı kararı ile Göztepe İstasyonu, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yu¨ksek Kurulu’nun 10.11.1979 tarih ve 11609 sayılı kararı ile Erenköy İstasyonu, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edildi.

KIZILTOPRAK TREN İSTASYONU

Kızıltoprak Tren İstasyonu, Kadıköy Zühtüpaşa mahallesinde yer alan TCDD’ye ait eski hemzemin tren istasyonu. İstanbul-Haydarpaşa - Ankara demiryolu üzerinde yer alan istasyon, Chemins de Fer Ottomans d’Anatolie / Osmanlı Anadolu Demiryolları (CFOA) Şirketi tarafından 22 Eylül 1872’de hizmete giren Osmanlı Anadolu Demiryolları hattı için inşa edilerek 1910’da hizmete girdi. TCDD tarafından elektrifikasyon altyapısıyla yeniden inşa edilerek 29 Mayıs 1969’da tekrar hizmete giren istasyon, 1969 - 2013 yılları arasında B2 (Haydarpaşa - Gebze) Banliyö Treni’ne hizmet verdi.

GÖZTEPE TREN İSTASYONU

İstanbul-Haydarpaşa - Ankara demiryolu üzerinde yer alan istasyon, 1876’da Erenköy Tren İstasyonu adıyla hizmete girdi. İlk istasyon binası iki katlı küçük bir ahşap bir binayken 1915’te Osmanlı Anadolu Demiryolları (CFOA) Şirketi tarafından demiryolu hattının seviyesi 11 metre alçaltılmış. Bu durum Bağdat Caddesi’nden gelen yolun, demiryolunun diğer tarafına geçebilmesi için bir köprü inşa edilmesini gerektirmiş ve köprü ile birlikte Türk neoklasik tarzında yeni ve daha büyük bir istasyon binası inşa edilmiş, eski istasyon binası da lojman olarak kullanılmaya başlanmıştır.