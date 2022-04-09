Veriler, ‘Avrupa ülkeleri bizden kötü’ diyen Erdoğan’ı yalanladı
Enflasyonla ilgili “Avrupa ülkelerinde durum bizden daha vahim” ifadelerini kullanan Erdoğan'ı veriler yalanladı. CHP'nin hazırladığı Avrupa ülkelerindeki asgari ücretin alım gücünü Türkiye’dekiyle kıyaslayan çalışma gerçeği ortaya koydu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enflasyonla ilgili “Avrupa ülkelerinde durum bizden daha vahim” sözlerine karşın veriler tam tersini söylüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Avrupa ülkelerindeki asgari ücretin alım gücünü Türkiye’dekiyle kıyaslayan bir çalışma hazırladı.
Türkiye’de 5 bin 4 TL brüt asgari ücretin ortalama 311 Avro’ya denk geldiğini belirten Ağbaba, “Almanya’da brüt asgari ücret 1621, Fransa’da 1603, Hollanda’da 1725, Belçika’da 1658 Avro ve Yunanistan’da ise 774 Avro civarında. Türkiye, Avrupa’da en düşük asgari ücrete sahip üç ülkeden biriyken aynı zamanda tüm Avrupa ülkeleri içinde en yüksek asgari ücretli çalışana sahip ülke durumunda” dedi. “Almanya’da 1621 Avro asgari ücretle 8 bin 105 yumurta, 910 kilo un, 2 bin 439 kilo patates alınabilirken Türkiye’de asgari ücretle sadece 2 bin 647 yumurta, 405 kilo un ve 712 kilo patates alınabiliyor” diyen Ağbaba, şunları söyledi:
“Yine Erdoğan’ın ‘Raflar boş kaldı’ dediği Avrupa ülkelerinden Fransa, Hollanda, Belçika hatta yıllardır krizle boğuşan Yunanistan’da dahi asgari ücretliler ülkemizdeki asgari ücretliye göre temel besin maddelerinden daha fazla alabiliyor. Fransa’daki asgari ücret ile 263 kilo, Belçika’da 255 kilo ve Yunanistan’da 372 kilo tavuk alınabiliyorken Türkiye’deki asgari ücret ile alınabilen tavuk miktarı sadece 131 kilo.” Enflasyon verilerini de karşılaştıran Ağbaba, “Almanya’da yıllık enflasyon martta yüzde 7.3, Fransa’da 4.5, Hollanda’da 9.7, Belçika’da 8.3 ve Yunanistan’da ise yüzde 7.2 civarında. Türkiye yüzde 61 resmi enflasyonla Hollanda’dan altı kat, Fransa’dan 13.5 kat, komşu Yunanistan’dan da 8.5 kat daha fazla enflasyona sahip.”
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