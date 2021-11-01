Kadın avukatın eteğine karışmıştı: Hakim Mehmet Yoylu'dan 3 vukuat birden

01 Kasım 2021 Pazartesi, 16:20

İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi’nde 29 Mayıs’ta görülen bir davada hakim Mehmet Yoylu, davacı avukatın etek boyunu kısa bulup, ölçülmesini talep etmiş; bu durumun‘etiğe’ aykırı olduğunu savunmuştu. Etek boyunun fotoğraflanmasını isteyen Hakim Yoylu, avukat Tuğçe Çetin izin vermeyince etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu tutanağa yazdırmış ve İstanbul Barosu’ndan gereğinin yapılmasını talep etmişti.

AÇIĞA ALINMIŞTI

Hakimin bu davranışı tepkilere neden olmuş, hakkında soruşturma başlatılmasının ardından Yoylu, açığa alınmıştı. Yoylu HSK kararının ardından 24 Ekim 2019’da göreve iade edilirken, görev yeri ise Gebze oldu. Haziran ayında Yargıtay 4. Ceza Dairesi Hakim Yoylu hakkında toplamda 2 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

TUTANAK TUTULDU

Kocaeli Gazetesi'nde yer alan habere göre, 20 Ekim 2021 tarihinde Yoylu’nun adı başka bir olay ile daha anıldı. Hakim Yoylu'nun bu kez görevli olduğu Gebze'de bir yargılama sırasında yaptıkları şikayet konusu oldu. Gebze 1. İş Mahkemesi’nde görülen duruşmada görev yapan Hakim Yoylu hakkında duruşma sırasında kürsüde sigara içtiği, maske takmadığı ve kravatsız olduğu gerekçesi ile tutanak tutuldu.

"KÜRSÜDEYKEN SİGARA İÇMİŞTİR"

UCİM Türkiye İhbar Sorumlusu Avukat Handan Yılmaz ve Kocaeli Barosu avukatı tarafından tutulan tutanakta "Gebze 1. İş Mahkemesi'nin 20.10.2021 tarihinde yapılan duruşmalara katılan hakim duruşma salonunda, kürsüdeyken sigara içmiştir. Sigara içtiği saat 16.15-16.20 sularıdır. Hakim tüm duruşmalara maskesiz ve kravatsız katılmıştır" denildi. Tutanağı İstanbul ve Kocaeli Barosu'na bağlı iki avukat imzaladı. Olay ile ilgili bir soruşturma başlayıp başlamadığı ise henüz bilinmiyor.