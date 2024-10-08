Mecliste, Narin Güran ve kadın cinayetlerine 1 dakikalık sessizlik eylemi

TBMM Meclis Başkanvekili Karaca, Narin Güran ve kadın cinayetlerine ilişkin Genel Kurul'da bir dakikalık sessizlik eylemi yaptı.

Mecliste, Narin Güran ve kadın cinayetlerine 1 dakikalık sessizlik eylemi
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ANKA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 21:45

TBMM Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Narin Güran ve kadın cinayetlerine ilişkin Genel Kurul'da bir dakikalık sessizlik eylemi yaptı. 

Karaca, "Sözcükler susar, adalet susar ama hafızalar direnir. Sıla, Narin Şeyda, Pelin, İkbal, Ayşenur ve katledilerek susturulan tüm kadınlar ve çocuklar için bir kadın Meclis Başkanvekili olarak tercihimi bir dakikalık susmaktan yana kullandım. Kadınlar yaşasın, çocuklar yaşasın" dedi.  

Karaca, kapalı İsrail oturumundan sonra açık oturuma geçerken, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. 

 


Etiketler: #TBMM #kadın cinayetleri

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