Kadın belediye başkanları Merkezefendi’de buluştu

Yayınlanma: 23.12.2024 - 09:52

Güncelleme: 23.12.2024 - 09:52

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi tarafından 7. kez düzenlenen Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali’nin ikinci gününde kadın belediye başkanları da festivale katılarak hem söyleşi gerçekleştirdi hem de kadın girişimcilerin stantlarını ziyaret etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Evciler Belediye Başkanı Berrin Uğurlu, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik’in katılımıyla Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın ev sahipliğinde söyleşi yaptı. Söyleşide, kadın başkanlar tek tek söz alarak kendileri hakkında merak edilenleri cevapladı. Keyifli anların yaşandığı söyleşiye Denizlililer büyük ilgi göstererek salonu doldurdu.

Söyleşi de kadın belediye başkanlarını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Parti Meclis Üyesi Ali Abbas Ertürk, Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan da yalnız bırakmadı. Kadın başkanlar ayrıca ‘Rota Yeniden Oluşturuluyor’ isimli seminerde Yazar Dilek Cesur’u dinledi. Başkan Doğan, “Kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden olan festivalimize katılan ve bizleri yalnız bırakmayan kadın başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Kadın başkanlar olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız” dedi.

Kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerine devam eden Merkezefendi Belediyesi, girişimci kadınlara desteklerini sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından yedinci kez düzenlenen ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali’ tüm hızıyla devam ediyor.

KADIN BAŞKANLARDAN KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Merkezefendi Belediyesi’nin öncü olduğu ve 7.kez düzenlenen Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali’ne katılan kadın belediye başkanları el emeği ürünlerin yer aldığı stantları ziyaret ederek girişimci kadınlara destek oldu. Tüm stantları tek tek gezen başkanlar girişimci kadınların her zaman yanında olduklarını ve onların kendilerine büyük güç olduklarını belirtti.

“KADINLARIMIZIN GÜCÜNE İNANIYOR VE DESTEKLİYORUZ”

Kadınların girişimcilik alanındaki başarılarının büyük bir önem taşıdığını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden birini sergileyen Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali’miz, 7. kez büyük bir coşku ve heyecanla devam ediyor. Kadın girişimcilerimizin el emekleriyle ortaya koyduğu bu değerli ürünler, sadece ekonomiye katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda onların sosyalleşmesine de katkıda bulunuyor. Bu festival, sadece bir el emeği pazarı değil, aynı zamanda kadınlarımızın potansiyellerini ortaya koyarak birbirlerinden ilham alacakları bir alan. Kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden olan festivalimize katılan ve bizleri yalnız bırakmayan kadın başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Kadın başkanlar olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız. Merkezefendi Belediyesi olarak, kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirecek her türlü projeyi hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.