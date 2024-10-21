Kadın çiftçiler Ankara’da Ata'sının huzuruna çıktı

Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:46

Güncelleme: 21.10.2024 - 11:46

21.Yüzyıl için Planlama Grubu, güz dönemi etkinliklerini Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlamasıyla başlattı. Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği’nden 30 kadın çiftçi, bir günlük program için Ankara’ya geldi. Ziraat Mühendisleri Odası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen program, Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Toprağın gerçek sahibi kadın çiftçiler sabah ilk olarak Anıtkabir’e, Atatürk’ün huzuruna çıktı. Anıtkabir ziyaretinin ardından Başkent Kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında Gölbaşı yerleşkesi gezilecek. Program, öğleden sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde kadın çiftçilerinde katılacağı bir forumla devam edecek. Bir günlük program kadın çiftçilere plaket verilmesiyle sonlanacak.