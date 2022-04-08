Kadın cinayeti: Boşandığı erkek tarafından kemerle boğularak katledildi!
Sinop’un Boyabat ilçesinde bir kadın, 3 ay önce boşandığı erkek tarafından kemerle boğularak öldürüldü.
İddiaya göre; Sinop’un Boyabat ilçesinde ikamet eden 38 yaşındaki Zeynep Gıcık, akşam 21.00 sıralarında 3 ay önce boşandığı Birol Ç.(46)’nin evine kalan eşyalarını almak için gitti. O sırada taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavga sırasında gözü dönen Birol Ç., Zeynep Gıcık’ı pantolon kemeriyle boğarak öldürdü. Çevredekilerin gürültü ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, girdikleri evde kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kontrol ettiği Zeynep Gıcık’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kadının cansız bedeni Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Birol Ç, gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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