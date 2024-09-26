Kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan Esin hayatını kaybetti
İzmir’in Ödemiş ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Özkan Karabıyık (36) tarafından bıçaklanan Esin Karabıyık (32), kaldırıldığı hastanede 29 gün sonra yaşamını yitirdi. Ayrıca, aynı olayda bıçaklanan Ebru Duvar ile kendini de yaralayan Özkan Karabıyık da yaşamını yitirmişti.
Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı'nda Özkan Karabıyık adındaki erkek, iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Esin Karabıyık ile onun yakını Ebru Duvar'ı bilinmeyen nedenle bıçakladı. Çevredekilerin saldırmasıyla Özkan Karabıyık, aynı bıçakla kendini de yaraladı. Olayda ağır yaralanan Ebru Duvar ve Özkan Karabıyık, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Esin Karabıyık ise ameliyata alındı.
29 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Yaklaşık 10 gün önce sağlık durumu kötüye giden Karabıyık, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Karabıyık, burada yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
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