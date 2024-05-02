Kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü
Sultanbeyli'de 36 yaşındaki Hivda T., boşanma aşamasında olduğu Mehmet T. tarafından boğularak öldürüldü. Gözaltına alınan ve şizofreni hastası olduğu öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Sultanbeyli Hasanpaşa mahallesinde iddiaya göre, işe gitmek evden ayrılan 36 yaşındaki Hivda T. ile kendisini kapıda bekleyen boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Mehmet T. arasında kavga çıktı. Mehmet T., eşini boğarak öldürdü. Ardından olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay saatinde evde bulunan çocukların, babasının ve annesinin bağrışma ve boğuşma seslerinin duydukları, korktukları için kapıyı açmadıkları ancak dayılarını arayarak bilgi verdikleri öğrenildi. Anne ve babalarının 2-3 aydır ayrı yaşadıklarını, babalarının yaklaşık 10 yıldır şizofreni hastası olduğunu ancak ilaçlarını kullanmadığını söyledikleri bilgisine ulaşıldı.
Firari şüpheli Mehmet T. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.
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