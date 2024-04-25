Marmaris'te kadın cinayeti: Bıçaklanarak öldürüldü!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde çalışan 35 yaşındaki İlknur Ç., A.İ.K. isimli şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay Marmaris’in İçmeler Mahallesi’nde bugün sabah saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir otelde teknik personel olarak çalışan İ.Ç (39) isimli kadın, çalıştığı işyerinin dışına çağrılan A.İ.K. ile konuşmaya başladı.
Konuşmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.İ.K. yanındaki bıçakla kadını yaraladı. Olay yerindekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Olaydan sonra kaçan A.İ.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Bıçaklanan 35 yaşındaki İlknur Ç. ise hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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