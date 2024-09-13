Kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini 'hakaret etti' diye katletti, cansız bedeni kızı buldu

Yayınlanma: 13.09.2024 - 13:29

Güncelleme: 13.09.2024 - 13:29

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede sabah saatlerinde yaşanan olayda, Fadim Temirhanoğulları kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Savaş Temirhanoğulları tarafından ikametinde ateşli silahla vurularak öldürülmüştü. Temirhanoğulları'nın cansız bedeni ise sabah saatlerinde okula gitmek için uyanan kızı İ.T. tarafından bulundu İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Fadim Temirhanoğulları'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili sitenin güvenlik kameralarını inceleyen ve alınan ifadeler sonrası çalışmalarını derinleştiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Savaş Temirhanoğulları'nın F.İ. isimli şahsın aracı ile birlikte Antalya'nın Korkuteli ilçesine kaçtığını belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu katil zanlısı, olayın üstünden 24 saat geçmeden Korkuteli Bayatbademler'deki villada yakalandı. Korkuteli ilçesinde gözaltına alınan Savaş Temirhanoğulları ve kaçmasına yardım eden F.İ. ifade işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler buradaki kontrollerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan cinayet zanlısı Savaş Temirhanoğulları'nın emniyette alınan ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiğini belirterek, "Barışmak için gitmiştim. Zili çaldım ve içeri girdim. İçeride konuşuyorduk. Hakaret edince dayanamadım ve tabancayla öldürdüm" dediği öğrenildi.