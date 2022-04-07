Kadın cinayeti: Elleri bağlı ve boğazı kesilmiş halde bulundu

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde Suriye uyruklu Yasemin el Casım (18) evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

AA
07 Nisan 2022 Perşembe, 16:35
Kadın cinayeti: Elleri bağlı ve boğazı kesilmiş halde bulundu
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde üç katlı evin ikinci katında kalan Yasemin el Casım'dan (18) haber alamayan yakınları kadının evine gitti.

Casım'ı evde elleri bağlı ve boğazı kesilmiş bulan yakınları durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, evde inceleme başlattı.

İlk incelemenin ardından kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


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