Kadın cinayeti: Elleri bağlı ve boğazı kesilmiş halde bulundu
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde Suriye uyruklu Yasemin el Casım (18) evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde üç katlı evin ikinci katında kalan Yasemin el Casım'dan (18) haber alamayan yakınları kadının evine gitti.
Casım'ı evde elleri bağlı ve boğazı kesilmiş bulan yakınları durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri, evde inceleme başlattı.
İlk incelemenin ardından kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Video Haberler
- Çuval geçirme olayının görüntüsü ortaya çıktı
- 'Ağalara bunu birlikte hatırlatacağız'
- Orman yangını davası sanığına 5 yıl hapis
- 3 aydır maaş alamıyorlar
- Yanlış binayı yıkan operatör konuştu: Ben bile şaşırdım
- Toroslar'da leopar görüntülendi
- Kaşıkçı davasında şimdi ne olacak?
- Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
- Yolcu otobüsü dar sokaklarda dehşet saçtı
- Uçuşlara 'sis' engeli
En Çok Okunan Haberler
- Hurdalık alandaki yandın rüzgarın etkisiyle yayıldı
- Torrent'ten derbi yorumu: Hangi sonuç çıkarsa çıksın...
- CHP'den 'Seçim Kanunu' hamlesi
- Muğla'da orman yangını!
- Çuval geçirme olayının görüntüsü ortaya çıktı
- İlkokul öğrencisine şiddet iddiasına soruşturma
- Akşener ile Ağıralioğlu ilk kez görüştü
- 'Nihat Özdemir, ceketini alıp çıktı'
- Zeytinlikler için Danıştay'a başvuru
- Zelenski'ye konuşma yaparken büyük şok